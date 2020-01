"A casa per colpa di Salvini". Ma la sardina si è inventata tutto

Boicottaggi, "refusi", ricatti e bugie. Dopo aver provato a sottrarre la piazza di Bibbiano a Matteo Salvini per la chiusura della campagna elettorale, ecco che vengono alla luce nuovi dettagli sulle sardine e in particolare sul caso del 21enne intervenuto durante un comizio a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna.

Il giovane era stato preso di mira da Salvini. " Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così... abbiamo già vinto! ", aveva scritto il leader della Lega su Facebook a commento di un video che mostrava i momenti in cui la sardina si ingarbugliava con le parole sul palco. E così è esploso il caos.

Il giovane protagonista del filmato è il 21enne Sergio Echamanov che di lavoro fa il rappresentante porta a porta e soffre di dislessia. " Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso - aveva replicato il giovane -. Sono Dsa(disturbi specifici di apprendimento, ndr) e ne sono orgoglioso: talvolta hai difficoltà nelle esposizioni, ma stavolta c'entra poco, in realtà non ero preparato a parlare in quel momento, ha giocato più l'emozione. Credo in una politica che non brutalizzi l'umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è ".

Ma le polemiche non si sono placate. E anzi, le sardine hanno cavacato l'onda. Il loro leader, Mattia Santori, si è subito indignato per l'accaduto e ha spiegato in un video che ora Sergio " rischia di perdere il lavoro, o probabilmente ha lo ha già perso, a causa delle solite buffonate di Salvini che scatenano l'odio ". " Per le minacce che ho ricevuto - era intervenuto lo stesso 21enne - mi è stato consigliato anche dal mio avvocato Cathy La Torre di non lavorare più. È un periodo un po' difficile per me. Ci sono persone straordinarie qua che mi stanno aiutando molto più che altro emotivamente perché è quella la vera batosta, non politicamente ".

Parole che non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni. Poi però si scopre che la realtà è un po' diversa: nessun "lavoro perso" e nessuno che gli abbia suggerito di lasciare il suo posto di rappresentante porta a porta. A fare un passo indietro e ammettere l'errore è stato lo stesso Sergio sul suo profilo Facebook. " La mia avvocata La Torre non mi ha mai consigliato di dimettermi o di allontanarmi dal mondo del lavoro, mai e mai. Ho avuto un refuso, dovuto al grande stress, i tempi stretti. Mi scuso con Cathy, che mi sta aiutando ad affrontare questa situazione particolare ", si legge sul social. Altre bugie da parte delle sardine quindi? No, un semplice " refuso " dovuto al grande stress. O almeno così lo ha definito lo stesso Sergio.

E sul caso è intervenuta anche l'avvocato Cathy La Torre. " Lui si è dimesso, indipendentemente da me. Quando è arrivato da me si era già dimesso. Mi ha detto: 'Io mi sono dimesso perché c'ho paura ad andare a lavorare'. E io gli ho detto: 'Va beh, c'hai paura, non so che dirti' ", ha spiegato l'avvocato La Torre al Giornale.it. Insomma, la giovane sardina avrebbe deciso da sola di lasciare il lavoro perché " per il tipo di lavoro che fa, cioè il porta a porta, aveva paura ".