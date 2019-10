La strana alleanza Renzi-Di Maio che fa tremare Conte

Il governo Conte può davvero saltare sulla manovra? L'accordo "salvo intese" raggiunto in settimana in Cdm sul Documento programmatico di bilancio sembrava il primo passo verso un rasserenamento generale che, invece, non c'è stato. Ormai nella maggioranza è un tutti contro tutti. Anche se dalle schermaglie degli ultimi giorni emerge una contrapposizione tra due blocchi.

Da una parte Pd e Conte, dall'altra Renzi e Di Maio. Proprio così. I due leader di Italia Viva e Movimento 5 Stelle, anche se da posizioni diverse, lavorano per sfiancare l'esecutivo. Tutto il contrario di Zingaretti, che ha trasformato il primo abboccamento di agosto con l'ex premier del governo gialloverde in una corrispondenza d'amorosi sensi che potrebbe culminare in nuove elezioni con Conte candidato del Pd. A dirlo - secondo un'indiscrezione trapelata dai palazzi romani - sarebbe stato lo stesso segretario dem. Sensazioni diverse in casa Italia Viva. Da giorni Renzi è sul piede di guerra sui provvedimenti oggetto dell'intesa dell'infuocata notte del 14 ottobre, come quota 100 e tetto al contante, oltre alla stretta sulle partite Iva. Proprio su quota 100 si consuma lo scontro con Di Maio, che sullo scivolo pensionistico si gioca un bel pezzo della reputazione sua e del presidente Inps, Pasquale Tridico. Fra lui e Renzi, su questo tema, la distanza appare incolmabile. Forse.