Zingaretti: "Se Renzi ci boicotta, alle urne con Conte premier"

Nicola Zingaretti non ci sta. L'sms che Matteo Renzi ha inviato a un parlamentare grillino per minacciare la caduta del governo ("Ho affossato Letta con 10 deputati"), ha spinto il segretario del Pd a reagire immediatamente. Il governatore del Lazio, nonostante la stima di facciata nei confronti del leader di Italia Viva ("Dalla Leopolda arriverà un contributo di idee", le parole a Start su SkyTg24), è visibilmente irritato. Il difficile accordo sulla manovra "salvo intese" non è bastato a cementare l'alleanza di governo. Che, al contrario, mostra crepe sempre più profonde.

Zingaretti teme un rapido precipitare degli eventi. Non a caso, negli ultimi tempi si sta muovendo sempre di più verso il Movimento 5 Stelle. Arrivando quasi a pregare il capo politico pentastellato Luigi Di Maio a trasformare il "patto di desistenza" governativo in qualcosa di più stabile, "strutturato". Mossa non casuale, quella di Zingaretti.

Che ora fa un'altra concessione ai 5 Stelle. Per vendicarsi dell'ultimo messaggino di Renzi, il segretario dem - riporta La Stampa - ha fatto sapere ai grillini che " Se Renzi tenta il ribaltone per sostituire il premier, sarò io a portare il Paese ad elezioni ".

Come a voler anticipare le mosse del fondatore di Iv. Ma non basta. Infatti Zingaretti va oltre, giurando fedeltà al vero uomo forte del governo. "E sarò io - aggiunge il governatore del Lazio - a lanciare come candidato premier Giuseppe Conte, perché è lui che vincerebbe di sicuro la sfida con Salvini". Una contromossa, quella di Zinga, che rientra in una strategia più ampia. Infatti, anche Dario Franceschini ha chiuso a una sfida alle urne Renzi-Salvini ("Non è pensabile", il commento del ministro della Cultura). Senza contare la riforma dello statuto del Pd appena annunciata dal segretario alla direzione del partito, con l'ufficializzazione della separazione dei ruoli di segretario e candidato premier. Così da spianare la strada alla possibile candidatura di Conte. Insomma, Matteo Renzi è avvisato.