"I 5s al lavoro in commissione". Ma Fdi li smaschera

È bastato un messaggio sul "Transatlantico" deserto pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni per far saltare i nervi al Movimento 5 Stelle. Questa mattina, la presidente di Fratelli d'Italia (Fdi) ha scattato una foto del famoso e lussuoso corridoio, che prende il nome del fatto che il suo arredamento richiama quello delle navi transoceaniche, dove praticamente c’era nessuno. A corredo dell’immagine, la Meloni ha scritto: " Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!".

Poi la leader di Fdi lancia una bordata ai pentastellati: “Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d'Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla manovra presentati da Fratelli d'Italia".

Chiamato in causa, il M5s ha risposto per le rime. Il deputato pentastellato Cristian Romaniello ha ribattuto in tono ironico: "Giorgia, cosa ci fai in transatlantico? Oggi si lavora in commissione, al IV piano, ricordi? Accidenti, sei già andata via? Peccato, hai perso l'occasione di andare oltre il 27% delle presenze, e di rivedere una commissione, sei un disastro”. E poi la battuta finale: “Ma il selfie è venuto benissimo" .

Polemica chiusa qui? Assolutamente no. Sempre su Facebook, il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri Andrea Delmastro risponde al collega del M5s con un colpo da ko.

“Ma il Cristian Romaniello del M5S che dinnanzi alle accuse di assenteismo lanciate da Giorgia Meloni risponde su Facebook che 'Oggi si lavora in commissione' è lo stesso Cristian Romaniello risultato assente oggi in commissione Esteri? All'audizione di Green Peace chiesta dal M5S, un solo partito era presente: Fratelli d'Italia. Zero esponenti grillini presenti e zero titoli per alzare la voce. A Romaniello il premio 'faccia di bronzo'”.