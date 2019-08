Trenta dichiara guerra a Salvini "Mai più in un governo con lui"

Il ministro Trenta scende in campo. Il titolare della Difesa chiude le porte alla pax di governo con Salvini e affonda il colpo chiedendo in un'intervista a La Stampa di evitare una nuova alleanza tra i 5 Stelle e il Carroccio. Il ministro Trenta non usa giri di parole e punge il Carroccio: " Chi ha tradito una volta lo farà ancora. E a questo punto, la porta della Lega io non la riaprirei". La Trenta rivendica il suo operato dal dicastero della Difesa per dare il via allo sbarco dei minori dalla Open Arms e sottolinea l'asse con Conte: "Ci siamo coordinati con il presidente Conte, il ministro Toninelli, e abbiamo coinvolto anche Salvini ma lui non ha mai risposto ai nostri messaggi" .

A questo punto arriva la stoccata sul decreto Sicurezza bis che di fatto da tempo è entrato nel mirino dei ministri in quota 5 Stelle del governo: " Credo non sia sufficiente. La fermezza sui confini, la politica dei porti chiusi e dei muri, non funziona di fronte a un fenomeno come quello migratorio. Serve un maggiore coinvolgimento dell’Europa e un intervento massiccio per stabilizzare economicamente e politicamente alcune regioni dell’Africa ".