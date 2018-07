Tria stoppa il governo: "Il reddito di cittadinanza? Sì, ma solo se è a costo zero"

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria mette nuovamente dei paletti all governo gialloverde: " La riduzione delle tasse su cittadini e imprese sarà compatibile con gli spazi finanziari che si renderanno disponibili" . Come dire: prima di parlare di flat tax e reddito di cittadinanza ci vorrà ancora del tempo.

Ma è soprattuto la "tassa piatta" ad essere in bilico: " Ho avviato una task force con l'obiettivo di analizzare i profili di gettito e distributivi del sistema in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività dell'imposta. Principi che invece l'attuale struttura dell'Irpef fa difficoltà a garantire ". Stesso discorso per il reddito di cittadinanza, promesso e sbandierato dai grillini in campagna elettorale: " Dire 'Quanto costa?' è una domanda mal posta. Si tratta di trasformare strumenti di welfare in un altro strumento, calcolare il costo differenziale e vedere come introdurlo gradualmente. Dire 'Questo costa tanto' è una stima priva di significato ".