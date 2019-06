Tricolore, esercito e assenti: ecco la parata delle polemiche

Forze armate e politici sfilano a Roma per il 73esimo anniversario della Festa della Repubblica. Ma quest'anno l'Altare della patria e i Fori imperiali fanno da teatro alla parata delle polemiche. Soprattutto per la scelta di Elisabetta Trenta di imporre come tema quello dell'inclusione.

Insieme a Sergio Mattarella, sono presenti all'altare della patria anche il premier Giuseppe Conte, il ministro della Difesa e i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico.

L'idea del ministro della Difesa e di dedicara la cerimona "al diritto di ogni singola persona di avere accesso ed esercitare, nella società di cui è parte, le stesse opportunità". Ma diversi tra politici e militari sostengono che così si sminuisca il ruolo delle Forze armate. In particolare è la Lega - che da mesi ormai non nasconde le frizioni con la Trenta - a contestare la scelta.

Matteo Salvini è comunque presente: "Credo che sia dovere di un ministro essere sempre e comunque al fianco delle proprie donne e dei propri uomini", ha spiegato ieri da Potenza. Non ci saranno invece Giorgia Meloni - che sostiene di non essere stata invitata - e l'ex ministro Ignazio La Russa. Nei giorni scorsi, del resto, FdI ha avuto un acceso confronto con la Trenta al Senato proprio sulla scelta del tema "peace and love".

E non ci sono nemmeno alcuni generali - come Mario Arpino, Leonardo Tricarico e Vincenzo Camporini -, in chiaro dissenso nei confronti delle politiche adottate dal ministero sui tagli alle pensioni.

La prima sfilata per le celebrazioni della Festa della Repubblica risale al 1948. Negli anni successivi - tra sospensioni causa terremoto e ripristini - la sfilata subì diverse modifiche. Fino al 2000, quando l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi volle reintegrare la parata di via dei Fori Imperiali nelle celebrazioni per la ricorrenza.