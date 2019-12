Ue, deriva rossa dei commissari: "Bella Ciao" all'Europarlamento

Bella Ciao adesso approda anche in Europa. I commissari rossi dell'esecutivo europeo guidato da Ursula Von der Leyen hanno intonato il canto partigiano proprio all'interno del Parlamento Europeo. In un video rilanciato su Facebook da Giorgia Meloni, i commissari "rossi" si scatenano a cantare in coro la canzone così cara ai "compagni". Nella clip condivisa dalla leader di Fratelli d'Italia si vedono in primo piano Paolo Gentiloni, commissario agli Affari economici, i vicepresidenti Frans Timmermans e Maroš Šefčovič, Nicolas Schmit, commissario al Lavoro, Jutta Urpilainen commissaria ai partenariati internazionali, Helena Dalli, commissaria all’uguaglianza, ed Elisa Ferreira, commissaria alla coesione e alle riforme. Battendo le mani e cantando i commissari intonano l'inno partigiano.

Una scelta che ha fatto parecchio discutere. E la Meloni sui social va all'attacco: " Commissari europei intonano Bella Ciao. Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi? ". Di fatto i commissari che cantano Bella Ciao appartengono tutti all'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D). A lanciare il coro sarebbe stato l'olandese Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione. A quanto pare il siparietto "rosso" sarebbe andato in scena durante l'insediamento ufficiale della Commissione e in concomitanza con la cerimonia per la celebrazione dei 10 anni del Trattato di Lisbona. Insomma a quanto pare i "compagni" in Ue provano a camuffarsi già da "sardine". Bella Ciao infatti è uno degli inni preferiti dal popolo anti-Salvini che si raduna in piazza sotto il "segno dei pesci". La Commissione Ue come testimonia questo video testimonia la "deriva" rossa di una Commissione Ue che di fatto è nata anche con il voto dei giallorossi. E i primi risultati già si vedono. Basti pensare alle scelte dell'esecutivo italiano in materia di immigrazione che ha sostanzialmente spalancato i porti alle ong dando l'ok, dopo le pressioni della Commissione, allo sbarco di più di 100 migranti arrivati nei porti di Pozzallo e Messina. Insomma la musica a quanto pare non è cambiata solo sul fronte della gestione dei flussi ma anche sul fronte canoro. Adesso in Europa l'inno alla Gioia passa in secondo piano. Si canta "Bella Ciao". E il tutto accade tra le mura del Parlamento europeo simbolo del superamento delle divisioni tra i "grandi blocchi" che la storia del '900 ci ha lasciato.