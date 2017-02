Vendola apre a D'Alema e De Magistris: listone anti Renzi

Il sasso l'ha lanciato D'Alema, dicendosi pronto a lanciare una propria lista alternativa al Pd. A seguire si è fatto avanti Bersani, che pur senza andare troppo nei dettagli ha detto che non esclude e non promette alcunché (quindi lasciando aperta l'ipotesi scissione). Oggi Nichi Vendola strizza l'occhio a tutti quelli che, nel Pd (ma non solo) hanno il mal di pancia pensando alla leadership renziana. Dalle colonne di Repubblica Vendola in buona sostanza apre a D'Alema, provando a sotterrare l'ascia di guerra (D'Alema gli aveva dichiarto guerra, facendo di tutto per non farlo diventare governatore in Puglia).

Vendola sembra aver dimenticato quegli antichi dissapori, e ammette di guardare con molto interesse "a quello che si sta muovendo, all'impegno di D'Alema". Anche se rispetto al'ex premier Ds non fa sconti: "Mi auguro faccia qualche autocritica. Perché Renzi non l'ha portato la cicogna, ma è frutto di una storia e dell'idea che il compito della sinistra sia fare la destra, questo è il blairismo. Nessuna alleanza con il Pd renziano, ma osservo che il giocattolo si sta rompendo nelle mani di Renzi".

Bersani ieri era stato chiaro: "Scissione? Non minaccio nulla né garantisco nulla. Porrò a Renzi delle questioni e sentirò la risposta. C'è un piccolo oggetto che si chiama Italia e io chiederò delle risposte su questo e poi mi regolerò". Ma se nel Pd c'è un certo nervosismo, evidente, quale ruolo potrebbe avere Vendola in vista della nascita ufficiale di Sinistra Italiana nel congresso del 17-19 febbraio prossimo di Rimini? L'ex leader di Sel la prende alla larga: "Interessante è il lavoro di Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli; la discussione aperta nel Pd; quello che si muove sotto la cenere nei 5Stelle". Insomma, fa capire che ci sono tante variabili di cui tenere conto. Poi si sofferma anche su Pisapia: "E' stato stato un amministratore eccellente, è una personalità della sinistra. Penso abbia sbagliato l'analisi della società italiana non comprendendo cosa stava accadendo con il referendum sulla riforma costituzionale e che il fronte del No con Cgil, Arci e Movimenti era la base sociale della sinistra. Lui ha fatto fatica a vederlo e ha immaginato ci potesse essere un restyling del centrosinistra con Renzi. Ma la sinistra non può allearsi con i voucher, con la "buona scuola". Però nella ricostruzione della sinistra Pisapia ci deve essere, sarebbe infelice se non ci fosse, sono convinto ci sia".

