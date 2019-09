Voli di Stato, Corte dei Conti archivia procedimento su Salvini

La Corte dei Conti ha archiviato il procedimento a carico di Matteo Salvini sul presunto uso indebiti dei voli di Stato. L'ex ministro dell'Interno era infatti finito nel mirino per i viaggi a bordo di velivoli della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dopo accertamenti e verifiche, i giudici contabili hanno disposto l'archiviazione, ma il fascicolo è stato inoltrato alla Procura di Roma "per quanto non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa" .

Un caso scoppiato nei mesi scorsi, e cavalcato dall'allora opposizione (e da Repubblica), quando il leader della Lega fu accusato di aver utilizzato i voli in modo improprio visto che quei velivoli erano stati acquistati "per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale" .