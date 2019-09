Whirlpool, la gaffe del sottosegretario 5S: sul foglio scrive la pronuncia in inglese delle parole straniere

La vicenda Whirlpool continua a scuotere la politica italiana, soprattutto dopo la decisione di qualche giorno fa di Stefano Patuanelli, il neo ministro del Lavoro dell'esecutivo giallorosso, di interrompere bruscamente il tavolo con l'azienda. Tema, da tempo, al centro del dibattito politico. Ma in queste ore, a dover rispondere a un'interrogazione, in commissione Lavoro, di Walter Rizzetto deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia è il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Stanislao Di Piazza. La risposta del pentastellato sta facendo discutere l'esponente di FdI per due ragioni: una che riguarda i contenuti del suo intervento e l'altra in relazione a una gaffe di pronuncia.

Sul foglio dove di Di Piazza ha trascritto il suo intervento, infatti, proprio sopra le parole in inglese, qualcuno ha sentito la necessità di scrivere anche la pronuncia. Forse lui stesso. E così "Passive" diventa "Passiv" e "Solution" è "Soluscion". Ma a indignare Rizzetto non è il problema legato alla corretta dizione dei termini stranieri, quanto la risposta stessa del sottosegretario sulla vicenda Whirlpool: " La sua è stata una mera d'ufficio rispetto alle gravi mancanze del fortunatamente ex ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, il quale non ha monitorato l'andamento del piano, né ha ripreso tempestivamente un confronto con la proprietà. Il risultato è che, dopo gli annunci dello stesso ministro, l'Aziende cede a un gruppo svizzero che si occupa di refrigerazione passiva ". Rizzetto ha poi concluso: " Ho chiesto notizie del 'fondo per il contrasto delle delocalizzaioni' e mi è stato risposto che i denari sono stati indirizzati verso altri capitoli: se lo Stato fosse intervenuto nel progetto di acquisizione attraverso il fondo stesso avrebbe potuto controllare e gestire il processo, cosa che non è stata fatta e che rappresenta l'ennesimo clamoroso errore ". E ancora: " Dopo gli errori di Di Maio e le mancanze della multinazionale, l'unica cosa seria che la politica può fare è quella di mettersi di traverso al fianco dei lavoratori della Whirlpool ".