Armati di mazza da hockey minacciano dipendente e rapinano sala slot in via Tiburtina

Una violenta rapina a mano armata si è verificata la notte scorsa nella periferia nord-est di Roma, a Borgonovo di Tivoli. Il colpo è stato messo a segno da un gruppo di rapinatori all'interno della sala slot Diamond, situata in via Nazionale Tiburtina.

La rapina è avvenuta nel cuore della notte, intorno alle 4,30. In quattro, col volto coperto, hanno fatto irruzione nella sala slot di Bagni di Tivoli, tutti armati con una mazza da hockey con cui hanno minacciato un dipendente per intimorirlo e farsi consegnare i soldi. Dopo le minacce la banda ha provveduto a scassinare rapidamente tutte le slot machine presenti nel locale. Dopo aver ripulito per bene le videolottery del locale di via Tiburtina, i quattro banditi si sono dati alla fuga.

La banda è riuscita a rubare un bottino totale di circa 11.000 euro e nel giro di pochissimo tempo è riuscita a dileguarsi. I quattro rapinatori sono infatti fuggiti a bordo di un'automobile, proseguendo sulla SR5. Le forze dell'ordine sono subito state allertate e gli agenti del Commissariato di Polizia di Tivoli sono giunti velocemente sul posto per avviare le indagini e sopratttutto per ascoltare i testimoni presenti al momento della rapina, che non hanno riportato ferite ma solo un grande spavento per quanto accaduto davanti ai loro occhi nel mezzo della notte.

Quello della scorsa notte è solo l'ultimo episodio di rapina a mano armata che si è verificato nella capitale. Domenica scorsa infatti un uomo ha tentato di rubare l'incasso di una farmacia di via del Corso, in pieno centro a Roma, ma è stato bloccato da una coraggiosa dipendente che lo ha inseguito tra i passanti, riuscendo a recuperare i soldi. In precedenza un altro caso è avvenuto via Nazionale, nei pressi della stazione Termini, dove un cittadino africano ha rapinato una pelletteria minacciando il titolare con un coltello. L'episodio più recente, invece, risale a ieri e ha coinvolto una gelateria in via Nuovo Salario, dove intorno alle 23 un uomo armato di pistola ha minacciato i presenti ed è fuggito con l'incasso, circa 500 euro. Fortunatamente in entrambi i casi nessuna persona è rimasta ferita.

