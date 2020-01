Un arsenale di armi clandestine in casa: in manette un 75enne di Corviale

Un'incredibile scoperta è stata fatta dagli agenti del Commissariato San Paolo di Roma che nel corso di una serie di indagini hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi in casa di un anziano signore. Gli investigatori del commissaritato, diretti da Massimiliano Maset, erano già sulle tracce dell'uomo e sospettavano potesse detenere illegalmente armi nella sua abitazione.

L'uomo, un 75enne di origini calabresi, era infatti già stato segnalato in passato per violazione delle leggi sulle armi, e per questo motivo era tenuto d'occhio dagli agenti che nutrivano sospetti nei suoi confronti. Dopo alcuni accertamenti i poliziotti sono giunti presso la sua abitazione, situata a Corviale, per svolgere un controllo.

Una volta dentro gli uomini delle forze dell'ordine hanno proceduto ad una perquisizione dell'appartamento, che il 75enne aveva abilmente trasformato in un vero e proprio arsenale di armi illegali. Nel corso del controllo, infatti, sono state rinvenuti molte pistole di varia tipologia. Nel cassetto del comodino è stata trovata un revolver calibro 38, con matricola abrasa e tre cartucce nel tamburo. Gli agenti hanno poi messo le mani su un altro revolver, calibro 357, risultato rubato nel 2017. E ancora, nell'abitazione di Corviale, l'uomo deteneva una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, una pistola marca Gamba calibro 22, due pistole costruite artigianalmente, una pistola ad avancarica e alcuni caricatori.

Sempre nell'abitazione del 75enne, sono state poi sequestrate molte munizioni di vario calibro e un taser in perfetto stato e funzionamento. Al termine della perquisizione, per l'uomo sono scattate immediatamente le manette ed è stato così arrestato per detenzione illegale di armi subito dopo il sequestro e posto a disposizione della magistratura.

Nell'hinterland di Roma accade non di rado che gli agenti di polizia scoprano degli arsenali di armi nascosti nelle abitazioni di giovani ma anche anziani, come in quest'ultimo caso di oggi. Lo scorso ottobre un uomo di 54 anni e suo figlio di 32, furono sorpresi dai carabinieri nella loro casa ai Castelli Romani con un grosso quantitativo di armi di vario tipo e vennero arrestati. Sempre ad ottobre dello scorso anno, un pensionato di 64 anni finì in manette dopo che i militari dell'Arma lo trovarono in possesso di diverse pistole, oltre cento proiettili e un bilancino di precisione intriso di cocaina.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?