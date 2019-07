Il collega del carabiniere ucciso: "Ho sentito Mario urlare"

Ha riportato solo lievi ferite ma il collega di Mario Rega Cerciello, il carabiniere ucciso stanotte a Roma nei pressi di piazza Cavour da un nordafricano è ancora fortemente scosso.

Tutto sarebbe iniziato " con un borseggio a piazza Mastai, la vittima viene derubata di borsello e cellulare, denuncia il furto ai carabinieri dopo aver chiamato il suo cellulare rubato dai due magrebini. Al telefono i ladri gli avevano dato appuntamento vicino a piazza Cavour per la restituzione in cambio di una somma di denaro" , ha raccontato l'agente ai suoi colleghi e ai suoi superiori. Lui si è salvato soltanto perché è riuscito a reagire alla violenza dell'altro magrebino. Nel luogo dell'appuntamento, in via Pietro Cossa, erano dirette una pattuglia del 112 e una in borghese ma la prima ad arrivare, insieme alla vittima del furto, è stata quella dei carabinieri. "Quando li abbiamo visti ci siamo avvicinati, ci siamo qualificati e dopo pochi istanti ne è nata una colluttazione tra i due carabinieri e i due magrebini ", aggiunge il collega del carabiniere ucciso. " Dopo poco ho sentito Mario urlare colpito da più coltellate. Mi sono precipitato per soccorrerlo mentre i due si davano alla fuga. Ho chiamato subito i soccorsi e la centrale operativa per chiedere aiuto e dare la descrizione dei due aggressori".