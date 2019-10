Delitto Roma, Del Grosso "Non volevo ucciderlo, colpa del rinculo di arma"

"Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa ". A parlare è Valerio Del Grosso, uno dei due 21enni indiziati per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso davanti al pub John Cabot a Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il particolare emerge nelle 8 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, con cui il gip ha convalidato il fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi accusati per la morte del giovane 24enne. Secondo quanto emerge, a sparare il colpo che ferì mortalmente Luca, prendendolo alla testa, fu proprio Del Grosso, che nel racontare l'episodio agli amici avrebbe mimato il gesto della pistola, aggiungendo: "Ho fatto una cazzata ".

Nel convalidare il fermo, sottoponendo entrambi i 21enni alla misura della custodia cautelare in carcere, il gip ha sottolineato " come sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale da parte di entrambi gli indagati" . Inoltre, scrive ancora il giudice, " le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte solo con la custodia cautelare in carcere e non con diverse e meno affettive misure ". Lo sconto della custodia cautelare in un penitenziario " appare proporzionata all'entità dei gravissimi fatti. Inoltre va osservato che gli indagati cercarono di darsi alla fuga ". In sostanza, il gip avrebbe deciso di trasferire gli indagati in cella, a Regina Coeli, perché esiste il pericolo di fuga e la possibilità che i due commettano ulteriori reati.