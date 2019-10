Rifiuti, scuola e trasporti: Roma scende in piazza e paralizza la città

Venerdì 25 ottobre i cittadini della Capitale scenderanno in piazza per protestare e bloccheranno la città. Circa trentamila dipendenti delle società partecipate prenderanno parte allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Da Roma Metropolitane in liquidazione all'Ama in forte crisi, la situazione è davvero nel caos totale. Si aggiunge poi anche il rischio di una riduzione del personale che vedrebbe coinvolti scuole, uffici pubblici, trasporti, anagrafi e centri sanitari comunali.

"Protesta senza precedenti"

Natale Di Cola, sindacalista della Cgil, ha sottolineato come un " clima così ostile nei confronti dei lavoratori non c’era mai stato ". La protesta nasce dal fatto che i cittadini sono " stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti " ma anche perché i dipendenti " lavorano in condizioni umilianti ", come dimostrano le " continue violenze su operatori Atac e Ama ".

I lavoratori di Roma Metropolitane hanno espresso la loro rabbia in Campidoglio, in Aula Giulio Cesare, contro la giunta: " Buffoni ", " Dignità ", " Vergogna ". In caso di liquidazione " sarete voi i responsabili del mancato arrivo dei finanziamenti ministeriali per l’ammodernamento delle metropolitane. Avete messo per strada 149 famiglie ".

Alessandro Bonfigli, leader regionale della Uiltrasporti Lazio, e i segretari Luca Battistini Filcsms (Cgil) e Paolo Le Foche (Fisascat Cisl) hanno specificato come si tratti di una " protesta senza precedenti perché sembrerebbe che Roma Multiservizi stia rischiando la rescissione del contratto sul global service da parte di Roma Capitale ". E a rimetterci sarebbero proprio i lavoratori. Perciò il 25 ottobre scenderanno in piazza " per dire basta allo scempio messo in atto per demolire le società partecipate e ridurre il personale ".

