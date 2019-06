Roma, a Settecamini si prepara la "rivolta" anti-migranti

Dopo Torre Maura e Casal Bruciato, ora tocca a Settecamini. La periferia Est di Roma si prepara a una nuova protesta contro la possibile apertura di un centro d'accoglienza per migranti.

La norizia arriva da Mauro Antonini, leader di Casa Pound nel Lazio che, con una nota ha diffuso la notizia e ha denunciato il fatto che "con la complicità delle istituzioni, a Roma purtroppo ancora non si ferma il business dell’accoglienza, ancora una volta sulla pelle dei residenti e sulle spalle delle periferie”. Con un post su Facebook ha sottolineato che si tratta di una struttura, situata tra via Quintiliolo e largo Chiaro Davanzati che "fianco a fianco insieme con i cittadini del quartiere riuscimmo a far revocare il 28 maggio 2014 alla cooperativa che avrebbe dovuto gestire l’accoglienza”.