Roma, crolla il controsoffitto nella scuola elementare: paura per i bimbi

Qualcuno poteva farsi male, e se non è successo è soltanto per puro caso. Quando le maestre sono arrivate stamattina nella scuola elementare “Angeli della Città” di Via Monte Cardoneto, al Tufello, lo scenario che si sono trovate davanti è stato catastrofico. I tavoli della mensa dove ogni giorno mangiano i 170 bambini che frequentano l’istituto scolastico sono coperti da calcinacci e pezzi di soffitto.

Stando alle prime testimonianze il crollo si sarebbe verificato nel finesettimana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno apposto i sigilli ai locali. “Già da tempo c’erano delle infiltrazioni nel soffitto nessuno è intervenuto”, denuncia Emiliano Bono, ex consigliere di zona che punta il dito contro il Campidoglio e il III Municipio che avrebbero messo a rischio “l'incolumità di bambini, lavoratori e docenti”. “Il Presidente del III Municipio assieme alla sua giunta e ai suoi consiglieri di maggioranza anziché dedicarsi a eventi, poesie e campagne elettorali continue, provi a fare quello per cui è stato votato”, attacca Bono che chiede “prevenzione e una calendarizzazione degli interventi di manutenzione”.

“Siamo di fronte ad una tragedia sfiorata, la mancata manutenzione dei plessi scolastici è un vero e proprio pericolo per i nostri bambini”, sottolinea anche Giordana Petrella, consigliere di Fratelli d’Italia nel III Municipio. “Dobbiamo ringraziare il Padre Eterno che il cedimento non sia accaduto durante un pasto – commenta - perché qualche bambino si sarebbe potuto fare male in modo serio”. “Le interminabili piogge di questi giorni hanno messo a dura prova le strutture scolastiche”, prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni in un comunicato, con il quale ha chiesto “spiegazioni” alle istituzioni locali “a nome di tutti i genitori”.

Il sentimento predominante tra le mamme e i papà che stamattina si sono ritrovati davanti all’istituto mano nella mano con i propri figli è un misto tra preoccupazione e sconcerto. “Bisogna procedere ad un'immediata ispezione di tutte le strutture scolastiche del territorio e provvedere a metterle subito in sicurezza – spiega Petrella - non è tollerabile che le scuole del nostro territorio possano rappresentare una minaccia per l'incolumità dei ragazzi”. “Per ora la scuola non è stata chiusa – dice la consigliera al Giornale.it – ma chissà per quanto tempo i nostri piccoli saranno costretti a mangiare panini”.

Un caso analogo si era verificato all’inizio del mese nell’asilo nido comunale Arca di Noè di via Rugantino, in zona Torre Spaccata, alla periferia Est di Roma. Anche lì si è sfiorata la tragedia, con i pezzi di controsoffitto che si sono infranti sui banchi utilizzati dai bimbi per le attività quotidiane. La scuola dell’infanzia è stata chiusa dai pompieri. In quel caso a sollecitare un impegno maggiore dell’amministrazione capitolina sul fronte della manutenzione delle strutture scolastiche era stato il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, che aveva chiesto la convocazione urgente della commissione scuola.