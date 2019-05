Roma, fumo su un minibus elettrico dell'Atac: era in strada da due settimane

Il copione è sempre lo stesso: passeggeri che si catapultano fuori impauriti e l’autista che scende con in mano l’estintore. È successo ancora stamattina. Questa volta in via del Corso, l’arteria che collega piazza Venezia con piazza del Popolo. Siamo nel cuore della Capitale e ancora una volta è un bus dell’Atac ad andare in fumo.

“ Nessun principio d’incendio ”, mettono le mani avanti dall’azienda, che nelle scorse settimane aveva festeggiato per la diminuzione dei roghi dei bus, scesi del 50% rispetto allo scorso anno. Come se nove vetture in fiamme dall’inizio dell’anno fossero poca roba. Tanto più se a dare forfait è di nuovo un minibus elettrico. Soltanto due settimane fa la sindaca Virginia Raggi aveva festeggiato il rientro in circolazione dei primi cinque mezzi elettrici dopo gli interventi di manutenzione e sostituzione di alcune parti delle vetture.

Ma il "revamping" annunciato dalla giunta pentastellata con tanto di giro in bus elettrico a favore di telecamera sembra non aver dato i risultati sperati, visto che una settimana fa a prendere fuoco era stato un altro minibus sottoposto a restyling della linea 119, in via Sistina. Le ragioni del nuovo guasto sono ancora “da accertare”, secondo quanto comunica l’azienda dei trasporti, che parla di “ fumo all'interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio ”. Una di quelle appena sostituite.