Virginia Raggi sempre più sola: "Con i 5Stelle ho chiuso"

Virginia Raggi è sempre più sola. I suoi rapporti con il Movimento 5 Stelle si sono ridotti ai minimi termini, nessuno la cerca e lei rimane isolata.

Come spiega il Corriere, ora la Raggi è solo formalmente un'esponente di quei 5 Stelle che, con lei, volevano cambiare la Capitale. " Dovere del Movimento è sostenere il sindaco di Roma e far capire a tutti chi è che vuole il male della Capitale per sporchi giochi politici ", ha sentenziato Alessandro Di Battista, sempre più in rotta con il leader Luigi Di Maio.

" Tutti, ma dico tutti, si sono messi in testa di buttarla giù ", ha tuonato Di Battista. Tra loro, anche i 5Stelle?

Come spiega il quotidiano, il punto di rottura dei rapporti tra la Raggi e i pentastellati sembra essere stato Casal Bruciato. Quando a inizio maggio la Raggi aveva manifestato la sua solidarietà alla famiglia rom contestata da Casa Pound, si aspettava la vicinanza dei 5Stelle. Ma così non è stato. In versione leghista, Di Maio ha affermato: " Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi tutti gli altri ".

" Io con questi ho chiuso ", ha poi sussurrato il sindaco ai consiglieri più fidati. Strade separate, divorzio in corso. E a farne le spese sono i cittadini di una Capitale sempre più nel caos.