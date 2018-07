Cibi per l'estate: vince lo stoccafisso, secondo i dietologi

È tempo di sole, mare e prova costume, l'evento più importante dell'anno è alle porte e per tamponare gli eccessi dell'inverno è ora di correre ai ripari, affrontando una dieta sana, equilibrata senza soluzioni fai da te. Stop ai digiuni scorretti e ai regimi alimentari light, basta con i pasti troppo leggeri, inutile saltare colazione e cena. Queste soluzioni troppo radicali spingono il fisico verso un effetto di privazione, facendogli mancare i principi nutritivi quotidiani utili per il suo benessere.

Una dieta troppo restrittiva può incidere sull'umore e sulla psiche, favorendo una condizione di negatività con relativo aumento di stress, ansia e angoscia. L'assenza delle proprietrà nutritive incide anche sulla salute dell'intestino e sulla sua regolarità, ma anche sull'energia del corpo che risulta più fiacco e fragile.

Nutrirsi in modo equilibrato è la soluzione giusta, magari seguendo uno stile alimentare sano, bilanciato con porzioni adeguate agli obiettivi che si vuole raggiungere. L'aiuto di un dietologo potrebbe migliorare il programma dietetico senza affaticare il fisico, come confermano gli studi effettuati dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. L'improvvisazione e il fai da te portano a scarsi risultati, a un impoverimento fisico e a forti delusioni, per questo è importante portare in tavola i cibi giusti utili al dimagrimento senza privazione. Non solo frutta e verdura, ma anche cereali e qualche novità interessante.