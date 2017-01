"50 Sfumature di Nero", nuovo teaser hot nell'ascensore

C'è un cambio di prospettiva in "50 Sfumature di Nero", rispetto al precedente film della saga. Tra i protagonisti vi è una maggiore complicità, che porterà all'evolversi della trama. È abbastanza chiaro anche nell'ultimo teaser diffuso in queste ore, che mostra una scena hot di 75 secondi: quella dell'ascensore, sicuramente nota a tutti coloro che hanno letto il libro.

Nel teaser si vedono Dakota Johnson nei panni di Anastasia Steele e Jamie Dornan in quelli di Christian Grey: i due sono a una cena romantica, quando lui le chiede di togliere gli slip. Lei esegue e il partner chiede il conto: lo spettatore, a questo punto, immagina che si passerà all'azione, invece vi è una sorpresa. Tutto si sposta in un ascensore, in cui Christian regalerà alla compagna un piacere quasi istantaneo, nel cubicolo affollatissimo.

Il filmato propone anche il pezzo di punta della colonna sonora del nuovo "50 Sfumature". Si tratta di "I Don't Wanna Live Forever" di Taylor Swift e Zayn Malik. Intanto, è stato rilasciato anche un primo dietro le quinte, in cui i protagonisti della pellicola anticipano come si tratterà di un film pieno di azione, sebbene sempre molto eccitante.

In evidenza il tema del doppio, un topos molto ricorrente in tantissimi prodotti di fiction: il doppio è incarnato dal confronto tra Anastasia e Leila Williams, ex sottomessa di Chistian, e tra quest'ultimo e Jack Hyde, capo di Ana alla casa editrice. Lo stesso nome di Jack Hyde è un chiaro richiamo a un celeberrimo romanzo della letteratura britannica incentrato sul tema del doppio, "Lo strano caso del dr. Jekyll e mr. Hyde".