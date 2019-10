Alba Parietti contro Aida Nizar: "Gallina che starnazza"

L’appuntamento del 6 ottobre di Live! ha portato Alba Parietti a confrontarsi con Giorgia Meloni durante il momento delle cinque sfere, ma tra gli ospiti c’era anche Aida Nizar la cui presenza non è stata ben compresa della conduttrice.

La leader di Fratelli d'Italia, che aveva commentato in maniera negativa la bravata della spagnola che per rinfrescarsi si era buttata nella Fontana di Trevi, si è trovata di nuovo faccia a faccia con la ex gieffina. L’incontro-scontro tra le due, però, ha rubato minuti necessari agli altri ospiti di Live! che avrebbero voluto interfacciarsi in maniera più approfondita con la Meloni trattando argomenti che stanno più a cuore al popolo italiano.

Alba Parietti in primis ha manifestato insofferenza nei confronti di Aida Nizar invitandola più volte ad avere rispetto per una delle poche donne che in Italia hanno fatto politica in modo serio ed importante. A nulla, però, sono valsi i suoi inviti e quelli degli altri ospiti e, a conclusione della sua partecipazione a Live!, la Parietti ha sbottato sui social scagliandosi contro la spagnola. “ Ho grandissimo rispetto di persone , donne soprattutto che fanno politica seriamente, con idee opposte alle mie ma per passione come Giorgia Meloni, e mi è spiaciuto questa sera non poter interagire in un dibattito alto con lei su temi importanti [...] – ha esordito Alba su Instagram allegando un selfie con la Leader di Fratelli d’Italia – [...] Peccato davvero ci fosse un rumore inutile e fastidioso di blatera invasiva che ha impedito che un dibattito che poteva essere un’occasione di dialogo molto interessante diventasse, a causa di una gallina che starnazzava tutto il tempo interrompendo senza argomenti né rispetto [...], un’occasione buttata via ”.