"Alessio Bruno non è in carcere": la fidanzata contro Francesco Chiofalo

È nato un piccolo caso attorno ad Alessio Bruno, l'ex protagonista di Temptation Island fermato a Roma qualche settimana fa con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo è stato processato per direttissima dalla corte di piazzale Clodio ed è stato condannato a una pena di 2 anni e 8 mesi. Il suo caso ha fatto molto clamore visto il passato del protagonista e solo pochi giorni fa un altro partecipante di Temptation Island ha rilasciato un'intervista manifestando la sua vicinanza all'ex calciatore.

Francesco Chiofalo ha partecipato alla stessa edizione di Temptation Island a cui ha preso parte anche Alessio Bruno. Pare che i due abbiano stretto un rapporto di amicizia stando all'intervista che l'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha rilasciato al settimanale Di Più, dove ha commentato l'arresto del ragazzo: " Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori. ”

Queste parole non sono piaciute a Eleonora D'Alessandro, presentatrice e attuale compagna di Alessio Bruno, che nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio su Instagram per chiarire la vera situazione del suo fidanzato. “ Alessio ha un seguito ed è normale che la situazione venga presa di mira da pagine web e giornali, ma da qui a DICHIARARE IL FALSO all’interno di interviste rilasciate sotto compenso ed esclusivamente per fare “scoop“, ce ne passa. Questa è DIFFAMAZIONE. ” Ha esordito così la D'Alessandro nel suo lungo sfogo, prima di entrare nello specifico: “ Alessio è stato arrestato ma chi conosce un attimo la legge italiana sa che la pena sotto i tre anni è punita con gli arresti domiciliari. Alessio è chiuso in casa, pentito, sta pagando le conseguenze delle sue azioni ma sta affrontando le cose da uomo. ”

Sono parole molto dure quelle di Eleonora D'Alessandro nei confronti di Francesco Chiofolo, che stando a quanto riferisce la showgirl si sarebbe inventato di sana pianta anche altre delle dichiarazioni rilasciate: “ Vorrei poi aggiungere che gli amici veri sono altri, chi mi ha chiamata, chi ci ha fatto sentire con i fatti la sua presenza, non un ragazzo che dichiara ai giornalisti di aver chiamato i genitori di Alessio dopo quello che è successo, ma in realtà ha scritto due messaggi in direct su Instagram alla sottoscritta, niente di più e niente di meno! ”

Per il momento Francesco Chiofalo ha preferito non rispondere ma non è improbabile lo faccia nelle prossime ore.