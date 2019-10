Amadeus vuole Lady Gaga a Sanremo 2020: trattative in corso

Continuano i rumors sul prossimo Festival di Sanremo e, secondo recenti indiscrezioni, Amadeus avrebbe chiesto alla Rai di iniziare le trattative per portare Lady Gaga sul palco del Teatro Ariston.

A rivelare la notizia bomba è il settimanale Spy, che racconta il tentativo del nuovo direttore artistico della kermesse musicale di portare sulla riviera ligure una delle cantautrici internazionali e attrici di maggiore successo. Ripristinati gli ospiti internazionali, che negli anni in cui il Festival della Musica Italiana è stato affidato a Claudio Baglioni erano stati completamente banditi, pare proprio che Amadeus abbia intenzione di fare il “colpaccio”, pur consapevole che la camaleontica Lady Gaga non sia un nome facilmente accessibile per le tasche Rai.