Amanda Knox lancia uno show sui diritti delle donne

Amanda Knox paladina delle donne, sulla scorta della sua esperienza personale. È in questo modo che viene pubblicizzata la sua nuova avventura lavorativa: una serie Web in cui la giovane parla della deformazione mediatica che le donne subiscono, come racconta HelloGiggles.

La serie, prodotta da Vice Media, si intitola "The Scarlet Letter Reports" e fa riferimento al celeberrimo romanzo di Nathaniel Hawthorne in cui una donna, Hester Prynne, viene emarginata dalla società per via di una relazione sentimentale non conforme alle regole del Puritanesimo, tanto che sul suo petto viene appuntata una "A" rossa, che sta per " adultera ". Knox ne è anche co-creatrice e intervisterà numerosi personaggi celebri, come Misha Barton e Amber Rose.

Nella prima puntata sarà però al centro Anita Sarkeesian, la quale ha creato uno show che si intitola "Feminist Frequency" e che tratta la misoginia e il maschilismo nei videogiochi - e in chi li fruisce. Sarkeesian è diventata oggetto degli strali di alcuni videogiocatori, i quali l'hanno ritratta in termini denigratori con fotomontaggi pornografici e hanno minacciato di stuprarla.