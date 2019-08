Andrea Iannone e Giulia De Lellis, festa di lusso in Puglia per i 30 anni del pilota

C'era da aspettarselo. Dietro al paio di boxer regalati da Giulia De Lellis al suo Andrea nel giorno del suo compleanno c'era di più. Per i 30 anni del pilota di motociclismo, Giulia De Lellis ha organizzato una lussuosa festa in Puglia con la complicità dell'organizzatrice Silvia Slitti. Nel giorno del compleanno di Andrea Iannone, il 9 agosto scorso, infatti, la coppia era stata costretta a separarsi per gli impegni di lavoro del pilota, impegnato nel Gran Premio in Repubblica Ceca. La festa però era solo rimandata. Nelle scorse ore la bella influencer romana ha svelato la speciale sorpresa organizzata per Iannone nel cuore della Puglia, pubblicando foto e video dei preparativi della festa.



Nella splendida cornice di una masseria pugliese, la coppia si è prima goduta qualche ora di relax alla scoperta delle bellezze locali per poi divertirsi alla serata in onore di Iannone. Tutto è stato organizzato nel minimo dettaglio, compresi i gadget personalizzati (ciabattine, cuscini e pochette in cotone) con il logo "maniac", con il quale si fa chiamare il pilota in pista. Un po' come fecero i Ferragnez in occasione delle loro nozze. Poi la cena ufficiale, una lunga tavolata all'aperto con fiori e candele tra piatti tipici della tradizione pugliese, buon vino e karaoke fino al taglio della torta.

Dopo le polemiche per la suntuosa festa organizzata dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per la nipotina Matilde, la De Lellis ritrova dunque un po' di serenità e dedica parole importanti al suo Andrea. " Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle ", citando una famosa frase del film "Blow".