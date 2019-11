Belen rompe il silenzio: "Notizie false e deliranti sul mio conto"

Dopo settimane in cui non si fa altro che parlare di Belén Rodriguez sui rotocalchi di cronaca rosa, la showgirl argentina rompe il silenzio e smentisce ogni gossip sul suo conto.

Attraverso una Instagram story, la moglie di Stefano De Martino ha definito “false e deliranti” le notizie che negli ultimi tempi la vedono protagonista del gossip. “ Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip – ha esordito Belén sui social - . Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto ”. A cosa o chi si riferisca la Rodriguez, però, ha preferito non specificarlo.

Negli ultimi periodi, infatti, Belén è finita al centro dei rumors per due motivi, distinti ma non separati: il primo riguardante la querelle con Giulia De Lellis, e il secondo relativo una presunta passione scoppiata con Andrea Damante. Solo qualche giorno fa, la influencer si lasciava andare ad un lungo sfogo social in cui spiegava che non avrebbe mai parlato o raccontato quanto sapeva, ma che se lo avesse fatto avrebbe potuto rovinare delle intere famiglie.

Le dichiarazioni della De Lellis sono apparse indirizzate proprio a Belén e, in tanti, hanno ritenuto che quelle illazioni derivassero da un tradimento di Damante proprio con la showgirl argentina ai tempi della sua relazione con Giulia. Nelle ultime ore, inoltre, sul web ha iniziato a fare il giro un video che ritraeva Andrea e Belén insieme durante una serata di karaoke. È bastato questo, dunque, a far credere che la passione tra il dj veronese e la showgirl argentina sia scoppiata proprio in quell’occasione e, ai tempi, lui risultava essere ancora fidanzato con la De Lellis.

Queste insinuazioni, dunque, hanno portato Belen Rodriguez ad essere protagonista della cronaca rosa e, forse anche a tutela del ritrovato amore con Stefano De Martino e della serenità del piccolo Santiago, la showgirl ha deciso di porre fine ad ogni infondata notizia sul suo conto con un post social che dovrebbe mettere a tacere ogni rumors.