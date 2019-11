Batman: Matthew McConaughey e Colin Farrell in trattative per due ruoli

Il cast del prossimo film di Batman potrebbe arricchirsi di importanti nuovi attori: sono in trattative tre star di spicco per i ruoli di Alfred, Harvey Dent e del Pinguino.

Negli ultimi periodi si parla molto di cinecomics, sia per le critiche di Martin Scorsese e Francis Ford Coppola verso i film della Marvel, sia per il futuro della DC Comics con il film “The Batman”, previsto nelle sale il 25 giugno 2021.

È ormai noto che a vestire i panni di Batman/Bruce Wayne sarà Robert Pattinson. Ufficiali anche le investiture di Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Zoë Kravitz per Catwoman e Paul Dano per l’Enigmista. Per quanto riguarda il Pinguino, dopo l’uscita di scena di Jonah Hill, si era fatto il nome di Seth Rogen, ma le cose stanno cambiando.

Infatti, arrivano ora notizie su tre attori insospettabili per tre ruoli importanti. Da tempo si parlava di Ralph Fiennes quale nuovo interprete di Alfred Pennyworth, cioè lo storico maggiordomo nonché fidato consigliere e figura paterna di Batman/Bruce Wayne. Ma sembra che non sarà lui ad interpretare il personaggio, bensì Andy Serkis, famoso per essere stato Gollum nella saga de Il Signore degli Anelli. Andy Serkis andrebbe così a succedere a Michael Caine, Jeremy Irons ed al più recente Douglas Hodge, visto nel film Joker. Ricordiamo inoltre che il personaggio di Alfred ha una anche serie tv a lui dedicata, attualmente in corso, ed incentrata sul periodo precedente al servizio presso la famiglia Wayne.

Contestualmente sono arrivate anche notizie circa Harvey Dent e il Pinguino. In lizza per il primo ci sarebbe Matthew McConaughey, l’attore che da poco ha compiuto 50 anni potrebbe essere in trattative per il ruolo del procuratore di Gotham, con uno sviluppo del personaggio previsto nel sequel che lo porterebbe così a diventare Due facce, uno dei nemici storici di Batman, interpretato in passato da Tommy Lee Jones in Batman Forever e poi da Aaron Eckhart ne Il Cavaliere Oscuro.

Per quanto riguarda Oswald Cobblepot, cioè il Pinguino, il nome di Seth Rogen quale sostituto di Jonah Hill è passato subito in secondo piano con le trattative che vedono ora coinvolto Colin Farrell. L’attore irlandese sarebbe una scelta interessante per questo villain anche se molto diverso, quantomeno fisicamente, rispetto alla versione vista con Danny DeVito in Batman Returns. Inoltre, visto che dovrebbe trattarsi di una trilogia, non è da escludere in futuro l’ingresso di Robin, famoso aiutante dell’Uomo pipistrello, per il quale Timothée Chalamet si è già fatto avanti.

Alla regia ricordiamo che ci sarà Matt Reeves, regista de Il pianete delle scimmie e Cloverfield, il quale è al lavoro per una storia diversa rispetto a quanto fatto nei precedenti capitoli. Alla ricerca di un’atmosfera noir, il regista sta definendo il “suo” Batman/Bruce Wayne incentrandolo sull’investigazione ed ispirandosi ad uno dei più famosi detective della storia: Sherlock Holmes.