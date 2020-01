Bordata di Marcello Cirillo alla Rai: “Adriana Volpe spostata, io cacciato”

A Live! Non è la d’Urso si parla di Grande Fratello Vip e dei rapporti incrinati tra Adriana Volpe, Giancarlo Magalli e la Rai, su cui ha avuto da ridire anche Marcello Cirillo, ex volto de I Fatti Vostri e grande amico della conduttrice oggi rinchiusa nella Casa.

Negli ultimi giorni, la Volpe ha avuto modo di raccontare ai suoi coinquilini cosa è accaduto con Magalli ai tempi della sua partecipazione a I Fatti Vostri. Adriana non ha avuto problemi nello svelare che il collega manifestò, dopo pochi anni, l’intenzione di cambiare la sua compagna nella trasmissione di Rai 2 e, da allora, i rapporti si sono incrinati talmente tanto da scatenare la lite in diretta televisiva. Da quel momento la situazione è peggiorata e il tutto si è spostato nelle aule di tribunale, mentre Adriana Volpe è stata prima spostata dalla Rai e, poi, mandata a casa.

In difesa dell’amica ed ex compagna a I Fatti Vostri è intervenuto Marcello Cirillo che, ospite di Live! Non è la d’Urso, non ha nascosto di essere assolutamente dalla parte della Volpe. “ Adriana ha ragione, io ho la sua stessa malattia, questa malattia si chiama ‘magallite’, anch’io ho quel virus – ha esordito l’ex volto Rai con tono ironico - . Adriana l’hanno spostata, io sono stato cacciato ”. “ Ogni volta che parlo di Magalli, lui si offende, mi attacca sui social dicendo che mi faccio pubblicità con il suo nome, ecco ora mi rivolgo a Giancarlo: ‘Parlo perché me lo ha chiesto Barbara’ – ha continuato Cirillo, lanciando una chiara frecciata al conduttore Rai - . Io sto dalla parte di Adriana ”.

Infine, Marcello Cirillo, facendo riferimento ad alcune insinuazioni di Giancarlo Magalli sui reali motivi per i quali Adriana Volpe lavorasse in tv, ha voluto lanciare un appello affinché si metta fine al pregiudizio secondo cui se una bella donna lavora, non debba essere per la sua preparazione ma solo per la sua estetica. “ Tra poco mia figlia metterà al mondo due figlie e non voglio consegnare loro un mondo in cui si pensa che se sei bella e fai carriera c’è qualcosa dietro – ha aggiunto Cirillo - . Non so cosa volesse dire Magalli quando affermò ‘le persone si devono chiedere come la Volpe fa a lavorare da 20 anni in tv’, però è brutto ”.

In difesa di Magalli, però, sono intervenuti Alba Parietti e Giampiero Mughini che lo hanno descritto come un "grande professionista" nonosante il comportamento con la Volpe. Su questo aspetto, però, Cirillo non ha avuto nulla da ridire.