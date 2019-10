"Le ceneri di Marina Ripa di Meana vanno disperse in mare"

Ospite di Storie Italiane, Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, parla della sua situazione economica e sulle ceneri della madre tira in ballo la sorella Lucrezia Lante della Rovere.

Andrea Ripa di Meana rivela che, dopo la scomparsa di Marina e di Carlo, ha attraversato un periodo di difficoltà economiche: "Dopo la morte di Marina e Carlo è stata molto dura per me. Dopo 30 anni di vita con loro, soprattutto negli ultimi anni in cui ero sempre con loro giorno e notte, è stata dura".

Ora però la situazione sembra essere migliorata, l'uomo ha trovato un impiego che gli permette di far fronte al suo mantenimento: "Adesso ho trovato finalmente lavoro, di cui ne vado molto fiero, non mi vergogno di dire che faccio il cameriere in un ristorante vicino a casa".

Il ricordo di Marina Ripa di Meana è però molto presente nella vita di Andrea che - con l'intenzione di rendere giustizia alle ultime volontà della donna - tira in ballo la sorella Lucrezia Lante nella Rovere: "Le ceneri le ha lei ma la volontà di Marina era che venissero disperse in mare". Le parole di Andrea nei confronti di Lucrezia sono estremamente caustiche: "Mi sembra strano che comunque ora se la vuole tenere stretta mentre prima era fin troppo impegnata. Per carità, lavora tantissimo, però…".

"Io a Lucrezia voglio bene, il mio sfogo sui giornali è stato d’impeto, ma spero che questa cosa che ha lasciato scritto la madre la faccia al più presto", ha aggiunto Andrea ammorbidendo i toni nei confronti della sorella. La preoccupazione principale di Cardella è quella di far rispettare gli ultimi desideri di Marina Ripa di Meana: "Lei ha lasciato scritto espressamente che le ceneri venga cosparse nel mare del monte Argentario, dove c’è anche la tomba di famiglia.

"Penso che debba essere fatto al più presto a mio parere, poi ripeto, Lucrezia è la figlia e decide lei…", chiosa l'uomo provando a fare un passo indietro a favore della figlia biologica dell'esuberante Marina.

