Chelsea Handler attacca Trump, ma fa infuriare le pornodive

Chelsea Handler ha approfittato della piattaforma Twitter per attaccare Donald Trump su Twitter, tracciando un collegamento tra i presunti comportamenti del Presidente alle molestie sui minori e alla violenza domestica, includendo anche il cinema porno.

La comica, che si riferiva alla presunta relazione del magnate con Stormy Daniels e alle accuse di violenze domestiche da parte di Rob Porter, ha però fatto infuriare le pornodive e i principali attori del mondo dell'intrattenimento per adulti, tra cui Hustler, la nota rivista di Larry Flynt.

" C'è un'intera generazione di bambini il cui primo ricordo del loro presidente sarà quello di un uomo che sostiene i molestatori di minori, i picchiatori di mogli, gli hacker russi e le pornostar ", ha scritto Chelsea Handler su Twitter. Nonostante il suo messaggio fosse chiaramente indirizzato a Trump, l'attrice ha in realtà attirato tantissime star del cinema porno, tra cui Riley Reid, Alana Evans, Jessy Jones e Sophie Dee, le quali si sono sentite offese e hanno espresso tutto il loro dissenso in una raffica di tweet.

Si ricorda che, secondo quanto riferito, un avvocato del presidente degli USA avrebbe pagato con 130.000 dollari il silenzio della pornostar Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, perché non parlasse di un incontro a luci rosse avvenuto con il tycoon proprio prima delle elezioni presidenziali. In passato, Trump era stato accusato di molestie.

There is an entire generation of children who’s first memory of their President is a man who supports child molestors, wife beaters, Russian hacking, and porn stars. It is our responsibility to make that a memory and not a consistency. We all have a moral obligation. Keep going.