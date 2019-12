Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scelto il nome della figlia

Il programma Uomine e Donne sovente sforna delle coppie che si amano realmente e che investono sul loro futuro insieme. È il caso esemplare rappresentato dalla bellissima coppia formata da Clarissa Marchese, ex tronista del dating show di Maria De Filippi, e Federico Gregucci, ex corteggiatore e scelta superba dell'ex Miss Italia. I due sono convolati a nozze pochi mesi fa, a maggio 2019, e alla fine del mese di settembre hanno annunciato ufficialmente di aspettare la loro primogenita. La Marchese e Gregucci stanno vivendo un momento fantastico: entrambi inammorati, recentemente sposatisi e assurti al ruolo coniugale, e adesso in procinto di diventare genitori. Un anno meraviglioso quello che sta per concludersi, ma il prossimo, il 2020, si preannuncia ancora più favoloso. Sicuramente la nascita di un figlio rappresenta per loro un evento talmente unico da surclassare ogni altro avvenimento importante. La coppia aggiorna costantemente i propri fan e il pubblico sull'evoluzione del loro rapporto e della gravidanza in corso, con dovizia di particolari. Ultimamente l'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista al magazine Mio in cui ha parlato dell'andamento della sua gravidanza e rivelato la notizia scoop che lei e suo marito hanno gia prescelto il nome del futuro nascituro.

La rivelazione dell'ex Miss Italia sul nome della nascitura

Clarissa Marchese è al settimo cielo per la gioia di essere in dolce attesa e di essere innamorata del suo Federico. Nel corso dell'intervista concessa alla rivista Mio la modella ha confidato che lei e suo marito hanno scelto il nome della bimba, sì, perché la nascitura in trepida attesa di venire al mondo è una bella femminuccia. La Marchese, però, ha precisato che per il momento il nome non verrà reso pubblico poiché lei e Federico Gregucci hanno deciso di rivelarlo a tutti, compresi i familiari, gli amici più vicini, e ai fan, nel giorno del baby shower. Il giorno menzionato dalla bella influencer attiene alla festa celebre in territorio americano, dedicata alle donne in procinto di diventare neo mamme, una festa che è approdata anche qui in Italia. Clarissa Marchese ha concesso soltanto una chicca per non lasciare delusi i suoi fan. Ha racccontato che il nome prescelto è molto particolare, inusuale e originale, e che lei e suo marito Federico avevano selezionato tale nome soltanto nel caso della nascita di una figlia di sesso femminile.

Clarissa Marchese, dunque, è al suo sesto mese di gravidanza ed è previsto che la piccola nascerà nel marzo del 2020. La fashion influencer ha riferito alcuni dettagli privati riguardo l'evolversi del suo stato di gravidanza: " Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena. Nei primi mesi credevo che sarei diventata mamma di un maschietto. Dopo le prime visite ho iniziato a cambiare idea e a relazionarmi con 'lui' al femminile. Detto tra noi io non potevo essere più felice. Federico avrebbe voluto un maschietto, non lo nasconde. Ovviamente nel futuro non escludiamo di avere un altro figlio e sarebbe bellissimo se fosse un maschietto". La coppia vive negli Stati Uniti, nella soleggiata città di Miami, dove Gregucci svolge la sua attività professionale. Entrambi hanno preferito comunemente di far nascere la bambina in quel di Miami e favorire sin da piccola l'opportiunità per lei del doppio passaporto e di inculcarle il bilinguismo.