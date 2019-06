Coppie che scoppiano: quando la pausa di riflessione salva il rapporto

L’amore non è bello se non è litigarello e non sempre una pausa di riflessione o una crisi possono segnare irrimediabilmente il rapporto.

Crisi e rinascite in Italia

Tra gli amori vip un esempio eclatante è rappresentato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un figlio e soli due anni di matrimonio, la coppia annunciò la separazione, perché tra loro erano troppo simili. “ Siamo due bombe, e due bombe non possono stare insieme ”, aveva spiegato il ballerino. Ma poi, inaspettatamente, non sono mai arrivati al divorzio, anzi sono tornati insieme e presto rinnoveranno le loro promesse.

Sempre in Italia, un altro caso è rappresentato dall’attrice Serena Rossi e il suo collega e compagno Davide Devenuto. Si sono messi insieme quando hanno smesso di lavorare nella stessa serie tv, Un posto al sole, nove anni fa. Poi ci sono state diverse rotture, la più lunga di un anno. Un amore litigarello, ma questo è il segreto del loro rapporto: uno sguardo dopo una pausa di riflessione ha permesso loro di scegliersi nuovamente e questa volta pare per sempre. Hanno avuto un bimbo, Diego, di due anni, e presto convoleranno a nozze.

E all’estero?

Ci sono esempi a non finire, da Miley Cyrus e Liam Hemsworth a Tori Spelling e Dean McDermott. Nel primo caso lui ha dovuto “aspettare” la fine della fase trasgressiva di lei, nel secondo lei ha dovuto perdonare il tradimento di lui. Ma il risultato è stato buono. Entrambe le coppie sono felicemente sposate e Tori Spelling e Dean McDermott sono anche genitori di cinque figli.

Anche il principe William e la consorte Kate non sono nuovi ai periodi di crisi. Prima di diventare marito e moglie, hanno passato un momento di separazione nel 2007, a causa della forte pressione mediatica. La pausa di riflessione ha portato i suoi frutti e nel 2011 Kate Middleton ha avuto il matrimonio principesco che desiderava.

Ma sicuramente i maestri in “rotture e riappacificazioni” sono Beyoncé e Jay-Z. Per superare la crisi e il tradimento, la coppia ha adoperato la "terapia della musica": hanno pubblicato due album "Lemonade" e "4:4", uno in risposta all’altro. Solo così “Bechy dai bei capelli”, l’ipotetica amante del rapper, è diventata un lontano e brutto ricordo.

Per Irina Shayk e Bradley Cooper ci sarà lo stesso finale? Chissà... Ora è tempo di “pausa”.