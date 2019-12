Daniele Scardina tace sulla storia con Diletta Leotta: "Non entro nei dettagli"

Vige assoluto silenzio sulla relazione tra Daniele Scardina e la conduttrice sportiva Diletta Leotta: nessuno dei due proferisce parola su questa storia e il pugile continua a replicare con un “no comment” alle domande sulla (presunta) fidanzata.

Avvistati più volte insieme dai paparazzi, Scardina e la Leotta si sono recentemente concessi una vacanza di relax lontano dall’Italia. Un atteggiamento tipico per una coppia, ma entrambi scelgono ancora di non definirsi tale e rimandare dichiarazioni più precise riguardo la natura della loro relazione. Raggiunto dalla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Daniele Scardina ha continuato a ribadire di non voler entrare nel merito della sua situazione sentimentale. “ Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono – ha asserito lui - . Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo”.

Il gossip, dunque, dovrà continuare ad accontentarsi delle foto scattate a tradimento dai paparazzi senza poter sapere altro sulla storia – o presunta tale – tra “King Toretto” e l’amatissima Diletta Leotta. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, tuttavia, hanno tentato in ogni modo di estorcere al pugile qualche dichiarazione in più sulla sua liaison facendo riferimento ad alcune interviste in cui “i media hanno scritto che lei quando combatte, sul ring, è felice di vedere la Leotta sugli spalti che la sostiene”. Anche in merito, però, Scardina ha voluto fare una precisazione. “ I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto – ha detto lui - . La domanda è sempre stata questa: com'è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring ”.

Niente da fare, dunque. Sembra che Daniele Scardina e Diletta Leotta voglia mantenere assoluto riserbo sulla loro relazione, sempre che questo legame possa essere considerato una vera e propria relazione sentimentale. Lei, che per diverso tempo è stata fidanzata con l’imprenditore Matteo Mammì, ha conosciuto “King Toretto” la scorsa estate e da quel momento la coppia è stata assediata dai paparazzi. Da sempre restia a parlare della sua vita privata, però, la Leotta potrebbe aver chiesto anche a Scardina di evitare di rilasciare dichiarazioni di ogni genere sulla loro storia. I “no comment” del pugile ai giornalisti, quindi, potrebbero essere dovuti alle richieste della fidanzata, anche se qualcuno ipotizza già che la storia tra i due potrebbe essere già giunta al capolinea.