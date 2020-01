Diana Del Bufalo in vacanza con l'amico Cristiano Caccamo

Dopo la recente fine della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha deciso di regalarsi una momento di serenità ed è partita per una vacanza alle Maldive insieme ad alcuni amici, tra cui il collega attore Cristiano Caccamo.

Dopo la rottura col comico toscano, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi aveva espresso sui social tutta la sua rabbia e il suo risentimento per una storia finita male. E così, mentre Paolo Ruffini si gode il successo di ascolti della prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Diana Del Bufalo ha deciso di consolarsi con un bel viaggio all'insegna del relax in in resort alle Maldive.

La ragazza non è partita da sola, insieme a lei alcuni amici tra cui Cristiano Caccamo. I due non sono nuovi a questo tipo di vacanza e già meno di un anno fa si erano ironicamente scattati una foto come novelli Adamo ed Eva. Anche in quell'occasione il viaggio arrivava in uno momento in cui la relazione con Ruffini stava passando un periodo di crisi. Stavolta, invece, il fidanzamento si è rotto in maniera forse irrecuperabile, e questa circostanza fa sognare molti follower di Diana e Cristiano, che sognano che tra loro possa scattare la scintilla dell'amore.

I due giovani attori, infatti, hanno un nutrito numero di fan che li vedrebbero molto bene come coppia. Del Bufalo e Caccamo, con la tipica ironia che li contraddistingue, hanno deciso di giocare con questo argomento e hanno provato a soddisfare le aspirazioni dei loro follower. Durante una festa in spiaggia, i due - con un look total white - hanno postato una Stories su Instagram in cui si abbracciano, i loro visi si avvicinano e le labbra quasi si sfiorano, come negli attimi che precedono un bacio. "Ecco... così siete contenti", scrive Cristiano taggando anche Diana.

Nella Stories successiva, però, i due buontemponi rivolgono un sorriso beffardo all'obiettivo come a voler rimproverare i fan che ci sono cascati. "Fidatevi, è meglio l'amicizia. Vi vogliamo bene", scrivono i due, demolendo le speranze dei loro follower più romantici.

I sognatori più incalliti, però, hanno ancora qualcosa a cui aggrapparsi: nella Stories successiva, infatti, Diana Del Bufalo con una mano tiene il cellulare mentre con l'altra si dedica ad un massaggio ai piedi di Cristiano Caccamo. Per togliere ogni dubbio su una loro storia d'amore, servirà forse un'ulteriore smentita.

