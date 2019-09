Dieci anni di Emma Marrone, l'hashtag infiamma i social

Il 26 settembre 2009 una giovanissima Emma Marrone veniva ammessa ufficialmente alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei quel talent lo vince e dette il via, di fatto, alla sua carriera come cantante. Per ricordare i dieci anni da quella fortunata data, oggi, i fan di Emma hanno lanciato l'hashtag #10annidiEmma che, da questa notte, sta letteralmente spopolando su Twitter.

I social hanno voluto festeggiare il decimo anniversario del "punto di svolta" della storia musicale di Emma Marrone con un hashtag commemorativo che, in poche ore, ha superato le migliaia di tweet, entrando in tendenza sulla piattaforma italiana. Fan sono impazziti per la loro beniamina, inondato il social network di foto, frasi rubate alle sue canzoni e ad altri autori, per ringraziarla delle emozioni donate al pubblico sino ad oggi: " A pensarci sembra ieri, eppure sono già passati dieci anni. Sei entrata nella mia vita e da quel giorno non ne sei più uscita. Grazie per tutti i momenti meravigliosi che mi porterò dentro per sempre. Sei speciale ", " Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa... NOI siamo con te! ", " Oggi come ieri sempre al tuo fianco ".

Ed è proprio al suo fianco che fan e personaggi famosi si stanno schierando dopo l'annuncio choc dell'addio (momentaneo) alla musica per affrontare i suoi problemi di salute. Da Gabriele Muccino al forte messaggio di Marco Bocci, da Alba Parietti alle parole materne di Maria De Filippi, tutti hanno voluto farle sentire la loro vicinanza in questo difficile momento.