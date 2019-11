DrefGold a processo: "La droga? C'è tanta gente che me la regala"

È iniziato il processo per DrefGold, uno dei nuovi volti della scena trap milanese che sta riscuotendo molto successo. Il suo primo album “Kanaglia” ha conquistato i favori del pubblico e ha ottenuto un buon riscontro, con un discreto numero di download dalle piattaforme digitali. Tuttavia, il ragazzo è salito agli onori delle cronache non tanto per la sua musica ma quanto per l'arresto che l'ha visto protagonista lo scorso mese di agosto.

Durante la perquisizione a casa del 22enne a Pero, città dell'hinterland milanese, le forze dell'ordine avevano rinvenuto 110 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e diverse banconote per un totale di 12 mila euro in contanti. Erano, quindi, scattate le manette per DrefGold, all'epoca Elia Specolizzi, che è stato poi rilasciato con l'obbligo di firma. L'accusa per il cantante, fermamente respinta dal suo avvocato, era di spaccio di droga.

Oggi, presso il Tribunale di Milano, il trapper si è presentato con una felpa oversize con il cappuccio sollevato e non si è fermato con i cronisti che si sono presentati per assistere all'udienza. Davanti ai giudici della nona sezione penale di Milano, Drefgold si è fermamente difeso dall'accusa di spaccio: “ Fumo quasi sempre da solo, lo dico anche nelle mie canzoni. Non la passo mai, potrei fumare anche con voi davanti. ” Stando alla sua ricostruzione, tutta la droga trovata all'interno della sua abitazione sarebbe stata un regalo: “ C'è tanta gente che mi omaggia con degli stupefacenti perché sono famoso, molte mie canzoni parlano del fumare e di questi argomenti. ”

In riferimento ai 12 mila euro in contanti trovati e sequestrati dalla polizia, il trapper ha riferito al giudice che si trattava di denaro regalato dal padre e dal nonno. Davanti alla corte ha smentito di avere problemi economici e ha asserito di guadagnare orientativamente tra i 150 e i 200 mila euro all'anno. Non male, per uno dei trapper più promettenti che ha come padrino niente meno che Sfera Ebbasta.