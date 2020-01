Eleonora Pedron e Fabio Troiano escono allo scoperto: prima foto social

Per mesi si è parlato della relazione nata tra Fabio Troiano ed Eleonora Pedron, ma solo adesso i due hanno deciso di uscire allo scoperto con la prima foto pubblicata su Instagram dall’attore.

Lei, che ha avuto una lunga relazione con Max Biaggi, dal quale ha avuto i figli Inés e Leòn, ha un passato sentimentale un po’ turbolento. Finita la relazione con il pilota, con cui si pensava ci fosse stato un ritorno di fiamma negli ultimi tempi, è stata legata al fratello di Antonio Conte, Daniele, all’ex gieffino Tommy Vee e alla “iena” Nicolò De Devitiis. Dopo la fine dell’amore con quest’ultimo, sembrava che la Pedron avesse deciso di trascorrere del tempo da single, ma nella sua vita è arrivato in maniera del tutto inaspettata l’attore Fabio Troiano.

Una coppia, la loro, del tutto inaspettata che ha concentrato per mesi l’attenzione dei media. Con abilità, la showgirl e l’attore hanno tentato di sfuggire agli occhi dei paparazzi tacendo per mesi sul gossip e lasciando i più curiosi nel dubbio. Solo dopo otto mesi dall’inizio della frequentazione, la coppia ha deciso di ufficializzare questa relazione con la prima foto pubblicata su Instagram da Troiano. Nello scatto, realizzato probabilmente nella casa in cui vivono, Fabio ed Eleonora si mostrano avvinghiati in un abbraccio che si sono scambiati di prima mattina. I loro volti non si vedono, ma la foto social trasmette la grande intesa venutasi a creare tra i due nel corso del tempo.