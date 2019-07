Elisa Isoardi: "Non sono schiava della mia immagine"

Elisa Isoardi si gode il meritato riposo dopo una stagione impegnativa al timone de La prova del cuoco. Archiviata definitivamente la storia con Matteo Salvini e il breve flirt con il produttore Alessandro di Paolo, la conduttrice di Raiuno ha scelto il litorale laziale per le sue vacanze da single. Nonostante abbia ammesso di aver preso 5 Kg, la Isoardi è apparsa in splendida forma superando a pieni voti la prova costume.

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Elisa Isoardi ha svelato i suoi segreti di bellezza: sport e alimentazione. La conduttrice de La prova del cuoco ha praticato sport a livello agonistico: " Mio fratello maggiore correva in bici a livello juniores; così io sono passata dalla bici con le rotelle direttamente a quella da corsa. Quanto mi sono allenata! E ancora tengo la mia bicicletta da corsa come una reliquia. Adoro toccarla, mi riporta a un tempo che ho molto amato". .

Elisa Isoardi ricorda con nostalgia il periodo in cui correva a livello agonistico e tutta la famiglia si svegliava presto e faceva colazione con lei che alle 5 del mattino mangiava la pasta per avere una buona scorta di energia per la corsa. La presentatrice spiega perché ha dovuto smettere a un certo punto: " Mi sono sfracellata: ho un taglio sotto il mento piuttosto profondo. Ma ho corso per cinque anni, mica pochi. Poi ho optato per la pallavolo e il nuoto". .