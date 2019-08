Ezio Greggio presenta la sua fidanzata Romina Pierdomenico

Stavolta Ezio Greggio sembra fare sul serio con la sua fidanzata e la presenta ufficialmente attraverso un servizio posato una lunga intervista sul settimanale Oggi. Romina Pierdomenico è molto più giovane rispetto all'istrionico conduttore ma questo non sembra preoccuparli, tanto che la loro relazione va avanti da oltre un anno senza intoppi.

I due si sarebbero conosciuti in ambito lavorativo nei corridoi Mediaset. Qui Romina stava girando alcuni spot pubblicitari per un'importante azienda cosmetica di cui era testimonial mentre Greggio, come tutti sanno, è uno degli storici conduttori di Striscia la Notizia. Ai tempi lui era già sentimentalmente impegnato con Simona Gobbi, un'altra giovanissima fiamma del conduttore, di appena 31 anni. Per questa ragione Greggio e la Pierdomenico hanno reso nota la relazione solo nell'estate del 2018, gridando al mondo il loro amore. Dopo oltre un anno di frequentazione e di relazione, durante il quale i due hanno anche condiviso la conduzione di La sai l'ultima? su Canale5, Ezio Greggio ha finalmente deciso di annunciare pubblicamente il fidanzamento con Romina attraverso le pagine del settimanale Oggi.