Fabio Rovazzi si commuove ricordando il papà: "La sua morte mi ha cambiato la vita"

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Fabio Rovazzi ha rivissuto uno dei momenti più emozionanti della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019: il saluto dal palcoscenico del Teatro Ariston al papà scomparso qualche anno fa .

Rivedendosi nelle immagini che la conduttrice ha mostrato al pubblico di Rai 1, Rovazzi è apparso particolarmente commosso ed è riuscito a stento a trattenere le lacrime. Sommerso dagli applausi dei presenti, quindi, il giovane artista ha fatto un lungo respiro prima di tornare a parlare del padre. “ Sono quelle cose che ti cambiano la vita, però poi ti danno la ragione di fare altre cose – ha spiegato Fabio alla Venier - Forse, se non fosse successo, avrei preso altre strade...magari non avrei voglia di creare ”. “ In parte, per quanto sia una cosa brutta, cerco di vederla in modo bello, positivo, perché devo farlo per forza – ha aggiunto ancora Fabio Rovazzi - . Non volendolo, lui (il padre, ndr) mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere una cosa che mi ha appassionato e che è diventata la mia vita, per adesso ”.