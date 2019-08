Il figlio di Tina Cipollari debutta come trapper: "Non mi serve l'aiuto di mamma e papà"

Mattias, il figlio più grande di Tina Cipollari e Kikò Nalli, ha debuttato nel mondo della musica trap col suo primo singolo, "Universo".

Per avvicinarsi alla musica urban, il ragazzo - appena quindicenne - ha scelto il nome d'arte Nillas, creato scambiando le vocali del suo cognome e aggiungendo la s finale presente nel suo nome. Il primogenito di Tina Cipollari ha annunciato su Instagram l'uscita del suo primo pezzo: "UNIVERSO è fuori su YouTube belli miei voglio ringraziare @prod.rebel per la realizzazione di questo pezzo, e in particolare voglio ringraziare voi per il supporto fondamentale che mi date, un abbraccio #Nillas".

Il brano presenta le sonorità e le tematiche tipiche del genere trap e in pochi giorni ha già superato i 12.000 ascolti su YouTube. Mattias era già salito alla ribalta del gossip qualche mese fa, quando - a differenza del fratello Francesco - aveva mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della relazione del padre con la collega gieffina Ambra Lombardo. In quei giorni, rispondendo ad alcune domande su Instagram, non aveva escluso di voler partecipare, in futuro, a Uomini e Donne, la trasmissione che ha fatto conoscere i suoi genitori.

Adesso però Mattias sembra aver cambiato idea e ha scelto di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso la musica e senza appoggiarsi alla fama di mamma Tina e papà Kikò. Nelle sue Instagram stories, Nillas è apparso molto deciso: "Io sono un ragazzo che se vuole una cosa se la prende da solo; non mi serve l’aiuto di mia madre, di mio padre o di nessuno".

Il ragazzo risponde con determinazione alle critiche di chi ha insinuato che il suo progetto musicale possa essere andato in porto grazie i genitori famosi: "A me non piace il fatto che voi mettiate in mezzo i miei genitori perché sapete tutti chi sono, non mi piace che mettiate in mezzo i miei genitori sulla mia carriera musicale". " Non mi piace, giornalisti, questa cosa mi fa davvero incazzare, perché i miei genitori in questa cosa non entrano affatto, quindi evitate di pubblicare stronzate sul web e di farmi fare successo grazie a queste stronzate", ha aggiunto deciso.

"Io il successo me lo guadagno attraverso la musica, non lo voglio attraverso i miei genitori, vi rimanga in testa questa cosa", ha concluso il giovane Nillas che sembra determinato a volersi far strada contando solo sulle proprie forze e non sulla fama dei genitori.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?