Francesca De André: "Mia sorella Fabrizia? Non le darò un’altra possibilità"

Uscita dalla Casa del Grande Fratello, Francesca De André ha completamente interrotto i rapporti con la sorella Fabrizia che, a suo dire, avrebbe ordito un complotto con Biagio D’Anelli finalizzato ad interrompere la relazione con Giorgio Tambellini.

Da mesi, dunque, le due sorelle non si parlano e, proprio in una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Fabrizia De André ha rivolto un appello alla sorella, invitandola a riallacciare i rapporti anche per il bene del nipotino Riccardo. Barbara d’Urso, quindi, ha ospitato Francesca nel suo salotto pomeridiano per tentare di farla ricredere sul legame con la sorella, ma pare che la ex gieffina non abbia alcuna intenzione di concederle una seconda possibilità.

“ Non ho mai cambiato rotta a seconda di dove girava la bandiera. Io ti ho raccontato solo in parte quello che è successo con mio padre perché io ho voluto rispondere a quello che aveva scritto nel suo libro. Non sono mai andata oltre nei racconti. Lui dice che la mano l'ha tesa. Da parte mia, se un padre tende la mano, scrive un messaggio, chiama, si presenta, non scrivere un post sul social network dove nemmeno ti tagga – ha esordito Francesca, che non ha approvato la reunion tra la sorella Fabrizia e il padre Cristiano De André - . Ho provato a riallacciare i rapporti con Fabrizia, ma la cosa del Grande Fratello è stata un'ennesima coltellata da parte di mia sorella. Questa storia mi ha portato a pensare che non posso più fidarmi di nessuno. Lei mi ha visto con il fegato in una mano ed il cuore nell'altra, piegata in due dal dolore, e si è fatta raggirare da Biagio D'Anelli. È riuscita a dire che la voce del vocale era di Giorgio, ma è una cosa inventata. Ci saranno i risvolti in tribunale. Non si chiude qua la cosa. Mi ha scioccata ”.