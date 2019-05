Francesca de André: "Perdonare Giorgio? Potrei farlo"

In un momento di confessione tra donne, Vladimir Luxuria chiede a Francesca De André del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini e si domanda se, fuori dal Grande Fratello 16, sarebbe disposta a perdonarlo ed, eventualmente, anche continuare a vivere con lui una relazione.

Dopo la fine della storia con l’imprenditore toscano, la De André ha vissuto dei momenti difficili nella Casa di Cinecittà, ma col passare dei giorni sembra che il dolore per la conclusione di un amore si stia affievolendo e in lei inizia ad esserci la curiosità di conoscere Gennaro Lillio lontano dalle telecamere di Canale 5. Il pensiero di Giorgio, tuttavia, continua ad essere presente in Francesca e in tutti gli altri protagonisti del reality show, che continuano a farsi delle domande relative l’atteggiamento dell’ex compagno della De André e il modo in cui lei deciderà di comportarsi quando sarà fuori dalla porta rossa.