Tale e quale show, Conti crede nel talento di Monte dopo il canna-gate

Salvo cambiamenti repentini nel nuovo palinsesto di Rai 1, la nona edizione di Tale e quale show andrà in onda a partire dal prossimo 13 settembre. E in un'esclusiva intervista concessa a Tv, sorrisi & canzoni, il conduttore del talent-show sulle imitazioni, Carlo Conti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente partecipazione al suo programma di un ex gieffino nonché ex naufrago e anche ex-tronista.

"Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality" , queste sono solo alcune delle parole spese da Carlo Conti sul conto di Francesco Monte, che parteciperà nelle vesti di cantante ed imitatore a Tale e quale show, il format che riaprirà i battenti tra diverse settimane.

Conti crede nel talento di Monte, prima di Tale e quale show

"Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento - ha confidato l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo, Conti, sul conto dell'ex naufrago Monte, che è recentemente finito al centro del gossip per via del tanto discusso canna-gate -. Perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?