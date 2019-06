Francesco Monte ha usato Giulia? Lui sbotta: "Non devo dire grazie a nessuno"

Nelle ultime Francesco Monte è stato aspramente attaccato da alcuni utenti della rete che lo hanno accusato di aver usato Giulia Salemi per tornare sotto le luci dei riflettori.

La storia tra i due ex concorrenti del GF VIP, ormai, sembra essere definitivamente giunta al capolinea e, nonostante alcuni fan sperino ancora in un ritorno di fiamma, pare che nel frattempo Monte si sia già consolato con una modella conosciuta a Ibiza, tale Maria Jose. Così, dopo il gossip iniziato a circolare di recente, il profilo di Francesco è stato preso d’assalto: tra chi lo accusa di non aver mai amato Giulia e chi sostiene che non abbia mai dimenticato Cecilia, Monte ha tentato di farsi scivolare addosso le illazioni degli utenti, ma davanti ad un’accusa per lui inaccettabile, non è proprio riuscito a rimanere in silenzio e ha sbottato.