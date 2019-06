Gaetano Arena: "Erica e Gianmarco? Mossa mediatica aberrante”

La frequentazione iniziata tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini dopo la fine del Grande Fratello 16 ha scatenato la reazione di Gaetano Arena, il giovane con cui la concorrente del reality show aveva imbastito una conoscenza.

Tra Gaetano ed Erica, com’è noto, c’è stata più di una semplice conoscenza e quello che era successo tra loro sotto le coperte era stato rivelato da Arena. Rimproverato duramente da Barbara d’Urso, il ragazzo si era scusato con la Piamonte, che sembrava essere riuscita a perdonarlo. Il riavvicinamento tra loro, però, è durato un battito di ciglia e, non appena le luci del Gf si sono spente, Erica si è avvicinata molto a Gianmarco Onestini spiegando di aver preferito chiudere ogni rapporto con Gaetano per ciò che aveva detto nella Casa di Cinecittà.