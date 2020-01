Gessica Notaro denuncia: "Uno stalker mi molesta"

La battaglia social di Gessica Notaro contro la violenza fisica e psicologica prosegue a ritmo serrato. L'ex Miss Romagna 2007, che tre anni fa venne sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato geloso, è tornata a denunciare di essere stata vittima di molestie e addirittura minacce sul web. Lei, che negli ultimi anni è diventata il simbolo della lotta alla violenza sulle donne per la drammatica esperienza vissuta in prima persona, non è rimasta a guardare e come aveva già fatto mesi fa ha scelto la linea della gogna mediatica, pubblicando sul suo account Instagram nome, cognome e foto dello stalker.

Dopo la terribile aggressione del 2017, la modella si sta riappropriando della sua vita e del suo corpo. La notizia dell'imminente operazione all'occhio, rimasto seriamente danneggiato dall'acido, le sta dando nuova fiducia per il futuro. Le continue aggressioni verbali che subisce sul web, però, rimangono un fatto serio. Non è la prima volta che Gessica Notaro denuncia, attraverso i social network, di aver subito minacce e ricevuto messaggi intimidatori da utenti che le scrivono sui suoi profili social. Commenti pubblici feroci e messaggi privati deliranti che lei, ogni volta, condivide nelle sue storie per cercare di combattere pubblicamente l'odio virtuale. Era successo pochi mesi fa, nel mese di agosto, quando l'ex concorrente di "Ballando con le stelle", aveva fatto nome e cognome di uno stalker e ne aveva addirittura condiviso la foto profilo. L'episodio si è però ripetuto in questi giorni, costringendo Gessica a denunciare ancora una volta l'autore.