Gf, Francesca e Gennaro si danno appuntamento a Milano

Nelle ultime ore, il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De André sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio e i due concorrenti del GF16 hanno iniziato a fantasticare su ciò che potrebbe accadere fuori dalla Casa.

La lite furibonda che ha seguito la semifinale del programma, pare ormai un lontano ricordo. Gennaro, che aveva promesso di non volersi più avvicinare ad una persona come Francesca, ha cambiato idea dopo qualche ora e i baci e le effusioni che i due si sono scambiati sotto le lenzuola, testimoniano il ritorno di fiamma. L’armonia, quindi, è tornata a regnare tra i due e Lillio, evidentemente coinvolto dalla De André, le ha dato appuntamento a Milano non appena lei avrà chiarito la sua situazione con Giorgio Tambellini.

“ Quando vengo a Milano, a Pomeriggio Cinque, magari se sei libera ci andiamo a bere qualcosa – ha detto Gennaro, mentre Francesca sorrideva felice della proposta - . Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata... Se avrai a disposizione anche solo un’ora, un’ora e mezza...Anche solo per un caffè, che a Milano non sapete fare, ma me lo prendo lo stesso insieme a te! ”. “ Ne potrei approfittare anche per vedere come guidi, per fare un giretto in macchina con te ”, ha continuato ad ipotizzare il napoletano, lasciando intendere di voler a tutti i costi rivedere la De André non appena i riflettori del GF16 si saranno spenti.

Alla proposta del napoletano, Francesca ha continuato a sorridere evitando di esprimersi e di lasciarsi scappare frasi che potrebbero essere fraintese, ma i suoi occhi e le sue espressioni hanno fatto capire che fosse assolutamente d'accordo con Gennaro.